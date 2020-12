Verdachte overval op Fred van Leer wacht onderzoek in vrijheid af

Een van de verdachten van de overval op stylist en presentator Fred van Leer is weer op vrije voeten. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank in Rotterdam na berichtgeving van Shownieuws.

De rechter toetste donderdagochtend in een zitting achter gesloten deuren of het nodig was de verdachte langer vast te houden. Dat was niet zo, dus mag hij het onderzoek dat naar hem loopt verder in vrijheid afwachten. De man werd eind november aangehouden. Naar de andere verdachte is de politie nog op zoek.

Fred van Leer werd op 18 november in zijn woning in Rotterdam overvallen door twee mannen gekleed in een uniform van PostNL. Hij werd geslagen en bedreigd met een vuurwapen.