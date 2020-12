Amsterdam wil minder erotiek en verbod op Airbnb in binnenstad

Amsterdam grijpt de coronacrisis aan om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor inwoners van de hoofdstad. De gemeente wil onder meer het aantal sekswinkels, -bioscopen en -theaters, coffeeshops en toeristische horeca op de Wallen terugbrengen, staat in de Aanpak Binnenstad. Dit in combinatie met - zoals eerder aangekondigd - het verminderen van raambordelen. Ook moet er in de hele binnenstad een verbod komen op vakantieverhuur, zoals Airbnb.

Er wordt eveneens gekeken of budgethotels een andere functie kunnen krijgen. Amsterdam streeft verder naar een verbetering van de diversiteit van winkels en horeca. Twee maatschappelijke vastgoedondernemingen in de binnenstad moeten meer vastgoed aankopen die bijdragen aan de diversiteit en leefbaarheid.

Verder wil de hoofdstad minder aanbod van souvenirs op onder meer markten en er moet nieuw beleid voor straatartiesten en -muzikanten komen. De gemeente kijkt ook naar een verbod op alcoholverkoop in overlastgebieden.

Overlast

De drukte en overlast door toeristen en dagjesmensen in de binnenstad is de bewoners en gemeente al lange tijd een doorn in het oog. De coronacrisis maakt volgens het stadsbestuur duidelijk zichtbaar dat een lokale economie die zich met name richt op bezoekers ‘onwenselijk en kwetsbaar’ is.

In de donderdag gepresenteerde aanpak staan 88 maatregelen voor de korte en lange termijn die ervoor moeten zorgen dat de binnenstad weer een plek wordt waar Amsterdammers graag komen.