Parfumwinkel Douglas sluit toch in Duitsland na ophef

De winkels van parfum- en make-upwinkelketen Douglas gaat toch dicht in Duitsland nadat daar woensdag ophef over was ontstaan. Een kwart van de winkels was woensdag opengebleven als drogisterij.

Volgens de nieuwe lockdownregels in Duitsland moesten vanaf woensdag alle niet-essentiële winkels sluiten, net als in Nederland. Drogisterijen mochten nog wel openblijven. Douglas is vooral bekend vanwege de verkoop van make-up en parfum, maar zei dat de keten in zijn recht stond. ‘Wij bieden in de winkels die openblijven alles aan wat ook in drogisterijen te koop is”, zei Douglas woensdag nog. Donderdag bood de topvrouw van de winkelketen haar excuses aan. ‘Het spijt ons als we mensen hebben gekwetst.’

In Nederland speelt dezelfde discussie. Winkels als Action en HEMA wilden openblijven om onder meer eten te kunnen verkopen.