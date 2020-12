‘Deel ondernemers nog steeds niet voorbereid op brexit’

Een deel van de ondernemers in Nederland is nog steeds niet voorbereid op de impact van de brexit. Volgens een peiling door de Kamer van Koophandel (KVK) geeft bijna een vijfde van de ondernemers zelf aan dat hun voorbereiding tekortschiet.

Meer dan drie op de tien ondervraagden stelden wel goed voorbereid te zijn op het Britse vertrek uit de Europese Unie. En de helft was naar eigen zeggen enigszins voorbereid.

De Kamer van Koophandel ondervroeg in totaal 244 ondernemers die direct zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. De onderzoekers merken op dat de uitslag van de peiling min of meer gelijk is aan een peiling die een jaar geleden werd gedaan.

De Britten en de Europese Unie (EU) zijn nog steeds in onderhandeling in een poging om vóór 1 januari 2021 tot een handelsovereenkomst te komen. Of die overeenkomst er nu komt of niet, volgens deskundigen gaat de brexit vanaf 1 januari zeker impact hebben op het zakendoen met Groot-Brittannië. Ondernemers die dit nog niet hebben gedaan, wordt daarom aangeraden zich alsnog te laten informeren via het brexitloket van de Kamer van Koophandel en de overheid.