Eerste Kamerlid van OSF stopt ermee

Het Eerste Kamerlid van de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF) stopt omdat het werk "te druk is gebleken". Senator Gerben Gerbrandy beëindigt volgende maand zijn politieke carrière. De Fries was eerder onder meer burgemeester van Achtkarspelen en zat sinds vorig jaar juni in de senaat.

"Het werk in de Eerste Kamer als eenmansfractie kost gewoon te veel energie", aldus Gerbrandy in een verklaring. Zijn opvolger op de kandidatenlijst is wethouder Ton Raven van de gemeente Sittard-Geleen. Die beraadt zich nog. De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen.