Bijna 5,5 miljoen woonadressen hebben snelle internetverbinding

Op bijna 5,5 miljoen woonadressen in Nederland is een snelle internetverbinding beschikbaar met een downloadsnelheid van 1 gigabit per seconde. Dat melden brancheorganisatie NLconnect en onderzoeksbureau Stratix op basis van data. Volgens de partijen is daarmee een breedbanddoel dat de overheid voor 2023 stelde nu al gehaald.

In 2023 moet een grote meerderheid van de Nederlanders de beschikking kunnen hebben over een gigabit verbinding, zo luidt het doel. Dat tweederde van de huishoudens al een snelle verbinding heeft, komt volgens de organisaties door de snelle uitrol van glasvezel tot in de woning en upgrades van kabelinternet. Het aantal woonadressen met een downloadsnelheid van 500 megabit per seconde ligt hoger, op 7,8 miljoen, oftewel 96 procent van alle woonadressen.

Ondanks de coronacrisis, die werkzaamheden van aannemers bemoeilijkte, is de uitrol van glasvezel dit jaar gegroeid. Er zijn bijna 400.000 nieuwe glasvezelaansluitingen bijgekomen, zegt directeur van NLconnect Mathieu Andriessen. Bij glasvezel worden vaak symmetrische snelheden aangeboden en is de uploadsnelheid dus ook 1 gigabit per seconde. Bij kabel gaat het alleen om de downloadsnelheid en is de uploadsnelheid in de regel een stuk lager.