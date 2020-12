Mbo-studenten aan de slag in stembureaus bij verkiezingen

Door de coronamaatregelen zijn meer mensen nodig dan normaal om de verkiezingen in goede banen te leiden. In totaal zijn zeker 70.000 vrijwilligers nodig. Ook in verschillende functies zoals bijvoorbeeld facilitaire medewerkers, gastheren en -vrouwen en beveiligers. Het mbo is bij uitstek opleider van veel van deze beroepen, aldus de MBO Raad. Door leerlingen in te zetten, kunnen ze zo hun opleiding van de nodige praktijkervaring voorzien, is de redenering.

‘Het mbo leidt op voor beroepen, maar ook voor burgerschap”, zegt voorzitter Adnan Tekin van de MBO Raad. ‘Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen kunnen we die twee kwalificaties in dienst van de democratie heel mooi aan elkaar koppelen. Studenten van verschillende opleidingen krijgen de kans hun skills in te zetten én praktijkervaring in burgerschap op te doen bij een unieke gebeurtenis. Een win-winsituatie dus.’

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 17 maart volgend jaar.