Nikkei stijgt licht na steunbelofte van Fed

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een kleine winst geëindigd. De belofte van de Federal Reserve (Fed) om de Amerikaanse economie te blijven ondersteunen stelde beleggers gerust. De Fed hield verder de rente en het lopende opkoopprogramma voor obligaties ongemoeid. De hoop op een brexitdeal in Europa en een mogelijk akkoord over een extra coronasteunpakket in de Verenigde Staten boden eveneens steun aan de handel. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan hield de winsten echter beperkt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een plusje van 0,2 procent de dag uit op 26.806,67 punten. Levensverzekeraar Japan Post Insurance maakte een koerssprong van 9,8 procent. Volgens mediaberichten wil het bedrijf voor 2,9 miljard dollar aan eigen aandelen terugkopen van het moederbedrijf Japan Post Holdings, dat 3,4 procent steeg. Farmaceut Fujifilm Holdings zakte 3,1 procent. Persbureau Kyodo News meldde dat de Japanse overheid tot de conclusie is gekomen dat de werkzaamheid van het griepmedicijn Avigan als een behandeling voor COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus, niet kan worden aangetoond.

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen eveneens overwegend vooruit. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,2 procent bij. De Australische werkloosheid nam in november af tot 6,8 procent, van 7 procent in oktober. De Kospi in Seoul bleef achter met een kleine min van 0,1 procent.