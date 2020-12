Werkloosheid verder gedaald in november

De werkloosheid in Nederland is in november opnieuw afgenomen. In totaal zaten er vorige maand 378.000 mensen zonder werk, wat neerkomt op 4 procent van de beroepsbevolking, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook bij uitkeringsinstantie UWV werd het iets rustiger.

In oktober bedroeg de werkloosheid nog 4,3 procent, wat ook al een daling was ten opzichte van de maand ervoor. Toen waren 406.000 mensen werkloos. Van maart tot en met augustus was de werkloosheid juist flink gestegen door de eerste golf van de coronapandemie, van 273.000 naar 426.000.

Waar het aantal nieuwe ww-aanvragen bij het UWV in oktober nog sterk toenam, was er een maand later weer een daling. In totaal vroegen 33.000 mensen een uitkering aan, maar hadden 35.000 mensen die niet meer nodig. Daardoor liep het totaal aantal ww-uitkeringen met 1,9 procent terug tot 276.000. Tegenover oktober 2019 is dat wel een stijging van 21,4 procent.