Duitsland: aantal nieuwe besmettingen weer hoog maar stabiel

Een dag nadat Duitsland een verdubbeling tot recordhoogte van het aantal nieuwe coronabesmettingen en bijna duizend nieuwe sterfgevallen meldde, is donderdag het aantal nieuwe besmettingen stabiel gebleven en het aantal sterfgevallen wat lager. Het Robert Koch Instituut, de Duitse evenknie van het RIVM, heeft 26.923 nieuwe besmettingen geregistreerd in de laatste 24 uur.

Het RKI meldde woensdag 27.728 nieuwe gevallen, en dinsdag nog 14.432. Met de recentste vastgestelde besmettingen erbij, komt het totale aantal vastgestelde besmettingen in Duitsland donderdag boven de 1,4 miljoen uit.

Nog eens 698 personen zijn in het afgelopen etmaal in Duitsland overleden aan de gevolgen van Covid-19. Daarmee heeft het land tot dusver in totaal zeker 24.125 doden te betreuren als gevolg van de corona-epidemie.

Sinds woensdag is in Duitsland een harde lockdown van kracht. Onder meer veel bedrijven en scholen moeten gesloten blijven tot in januari, kwam bondskanselier Angela Merkel zondag overeen met de deelstaatregeringen.