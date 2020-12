President Trump straft Californië om progressief abortusbeleid

De federale regering van de Verenigde Staten heeft woensdag een financiële sanctie van 200 miljoen dollar tegen Californië aangekondigd vanwege de abortuswetgeving in de progressieve westelijke staat. In Californië zijn zorgverzekeraars verplicht om de kosten van abortussen te vergoeden, wat volgens de conservatieve president Donald Trump tegen de federale wetgeving indruist.

De Californische gouverneur Gavin Newsom noemt de actie van de scheidend president ‘kleingeestig”. ‘De gezondheid van vrouwen is de volksgezondheid”, stelt Newsom in een verklaring.

Het onderwerp abortus geldt als uitermate omstreden in de Verenigde Staten. President Trump, die op 20 januari het Witte Huis moet verlaten, kwam mede dankzij fundamentalistische christenen aan de macht. De tweemaal gescheiden Trump sloot een pact met de zogeheten evangelicals door hen te verleiden met de belofte om rechters te benoemen die tegen abortus zijn.

De staat Californië, die de afgelopen vier jaar vaak heeft geageerd tegen Trump, nam in 2014 wetgeving aan die werkgevers en particuliere verzekeringsmaatschappijen dwingt om vergoedingen van abortussen op te nemen in hun ziektekostenverzekering.

De regering-Trump stelde eerder dit jaar dat die wetgeving in strijd is met een federale wet over gewetensvrijheid. Die zou verbieden om dat verzekeraars die weigeren abortussen te vergoeden, worden gediscrimineerd.

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid kondigde woensdag aan dat het 200 miljoen dollar aan federaal geld voor Californië zal inhouden als de staat niet inbindt. Het gaat daarbij om financiering die bedoeld is voor de gezondheidszorg voor de allerarmsten in het eerste kwartaal van 2021.

‘Entiteiten die geld ontvangen moeten twee keer nadenken voordat ze de federale wet overtreden,’ schrijft Roger Severino, directeur van het bureau voor burgerrechten van het ministerie van Volksgezondheid, in een verklaring. ‘Wat je ook denkt over de legaliteit van abortus, niemand mag gestraft worden als hij weigert te betalen of bij te dragen voor de terugtrekking van menselijk leven”, aldus Severino, een Republikein.

Dat de federale overheid zoals die dreigt elk kwartaal 200 miljoen dollar aan financiering blijft inhouden zolang Californië niet inbindt, is zeer onwaarschijnlijk. De regering-Biden zal de maatregel wellicht vrijwel direct na zijn aantreden ongedaan maken.