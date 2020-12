Hof doet uitspraak over kopstoot en wildplasboete Marco Kroon

De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem doet donderdagmiddag uitspraak in de beroepszaken van majoor Marco Kroon. Die gaan over wildplassen tijdens het carnaval in het centrum van Den Bosch, waarna hij een agent een kopstoot zou hebben gegeven. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een werkstraf van 100 uur voor de kopstoot en schennis van de eerbaarheid. Daar bovenop eiste het OM een boete van 120 euro voor het wildplassen.