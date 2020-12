Adviseurs toezichthouder VS buigen zich over coronavaccin Moderna

Onafhankelijke adviseurs van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA buigen zich donderdag over het coronavaccin van Moderna. De experts stemmen dan over de vraag of het middel goedgekeurd moet worden voor gebruik in de Verenigde Staten.

Amerikaanse media berichten dat het gezaghebbende adviescomité waarschijnlijk groen licht geeft voor het gebruik van het middel. De FDA heeft daarna het laatste woord, maar neemt de aanbevelingen van die experts doorgaans over. Dat gebeurde onlangs ook toen de adviseurs instemden met het gebruik van het coronavaccin van de bedrijven Pfizer en BioNTech.

De VS zijn al begonnen met de grootschalige distributie van dat laatste vaccin. Daar worden in het Verenigd Koninkrijk ook al mensen mee ingeënt. EU-landen als Nederland wachten nog op een oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat komt naar verwachting eerst met een oordeel over het Pfizer-vaccin en later over het middel van Moderna.