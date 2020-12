VS: rechtszaak restaurant tegen verzekeraar om coronaverliezen

De eigenaren van een restaurant in de Amerikaanse stad New Orleans heeft bij het begin van een rechtszaak maandag geëist dat verzekeraar Lloyd’s of London verliezen als gevolg van de coronacrisis vergoedt. Het restaurant Oceana Grill met 500 zitplaatsen in French Quarter, de befaamde historische buurt van ‘The Big Easy’, wil de rechter ervan overtuigen dat vergoeding van de schade als gevolg van de door de overheid afgedwongen sluiting onder de ‘all-risks’-polis valt.

Het uiteindelijke oordeel in de rechtszaak in de zuidelijke staat Louisiana kan de toon zetten voor 1300 overige rechtszaken tegen verzekeraars in de VS die weigeren claims uit te betalen van ondernemers bij wie de bedrijfsvoering is stilgelegd. Veel verzekeraars stellen dat verliezen als gevolg van een pandemie niet verzekerbaar zijn. Tom Baker, een rechtsgeleerde aan de Universiteit van Pennsylvania, zegt dat het de eerste kans is voor ondernemers om aan te voeren dat het virus fysieke schade of verlies kan berokkenen.

Tal van bedrijven hebben claims bij verzekeraars ingediend vanwege verloren inkomsten, van het American footballteam Atlanta Falcons en basketbalteam Houston Rockets tot haarsalons en artsenpraktijken. Naarmate er meer claims worden ingediend en rechtszaken worden aangespannen, krijgen de verzekeraars het benauwder.

Verzekeraar Chubb meldde na de eerste lockdowns in het tweede kwartaal dat het 1,16 miljard dollar aan corona-gerelateerde verliezen had gemaakt. Bestuurders van Lloyd’s of London voorspelden eerder dit jaar dat de verzekeringssector gemakkelijk 100 miljard dollar verlies kan maken als gevolg van de pandemie.

Tot dusver zijn de verzekeraars de bovenliggende partij geweest in de meeste rechtszaken. Het aantal zaken dat niet-ontvankelijk werd verklaard ligt vier keer zo hoog als het aantal zaken dat wel door de rechtbanken in behandeling werd genomen, aldus rechtsgeleerde Baker.

Een woordvoerder van Lloyd’s of London weigert in te gaan op de zaak die dient in New Orleans.