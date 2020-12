Nederlandse importeurs dupe van Europese importheffingen

Het gaat onder meer om whiskey, vruchtensappen en producten van staal en aluminium. In de periode juli 2018 tot en met december 2019 hebben Nederlandse bedrijven 44,5 miljoen euro aan extra invoerheffingen over deze producten betaald.

Direct na het ingaan van de tariefmaatregelen steeg de invoerheffing die Nederlandse importeurs voor de producten moesten betalen. De importeurs betaalden in principe 25 procentpunt meer, terwijl het bedrag dat de exporteurs kregen gelijk bleef. De Amerikaanse exporteurs hadden ervoor gekozen om hun verkoopprijzen niet te laten zakken.

Dat de importeurs en mogelijk consumenten de extra invoerheffingen betalen is niet een specifiek Europees of Nederlands verschijnsel, stellen de onderzoekers. Uit de studie van het CBS komt ook naar voren dat bij Amerikaanse extra invoerheffingen op Europees staal en aluminium, Nederlandse exporteurs eveneens hun prijzen niet lieten zakken. Amerikaanse bedrijven en consumenten hebben dus eigenlijk die extra invoerheffingen betaald.

De Verenigde Staten en de EU hebben de laatste jaren in meerdere ronden importtarieven ingesteld op delen van elkaars export. Hoewel de EU en de VS onderling veel goederen verhandelen, zorgt spanning in de handelsrelatie, bijvoorbeeld over subsidies aan vliegtuigbouwers, er voor dat de machtsblokken elkaar herhaaldelijk met sancties blijven bestoken.

Overigens kondigde de Europese Unie de betreffende heffingen op ruim 180 Amerikaanse producten drie maanden van tevoren aan, wat Nederlandse bedrijven de kans gaf om tegen de oude prijs voorraden aan te leggen. Gezien de relatief sterke import tussen maart en juni 2018 en de daling nadien, lijken Nederlandse importeurs volgens het CBS inderdaad deels voorgesorteerd te hebben op de hogere tarieven. Nadat de invoerheffingen van kracht werden, daalde de Nederlandse invoer van deze producten uit de VS flink.