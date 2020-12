‘Geweldige eer om de 332e burgemeester te zijn van de Domstad’

Sharon Dijksma (PvdA) is woensdagavond beëdigd als burgemeester van Utrecht. ‘Wat een geweldige eer om de 332e burgemeester te mogen zijn van deze trotse Domstad. Een eer die mij ten deel valt in barre tijden. Met een coronapandemie die om zich heen grijpt en nauwelijks nog te beteugelen lijkt”, zo begon zij haar toespraak. Dijksma is in de geschiedenis de derde vrouwelijke burgemeester van Utrecht.

Dijksma ziet ‘voor de toekomst van Utrecht’ drie grote opdrachten. De eerste is uit de coronacrisis komen. Als tweede speerpunt benoemt zij de enorme groei van het aantal inwoners in goede banen te leiden en als laatste de veiligheid. ‘Voor Utrecht is het zelfs een gigantische opdracht.’

‘We moeten de georganiseerde criminaliteit een halt toeroepen. Zoiets vraagt om bestuurlijke moed, om een uitstekend werkende verbinding met politie en justitie. Het vraagt ook om uw steun vanuit de raad. Alleen als we in de bovenwereld de rijen sluiten, kunnen we de muren van de onderwereld breken. En dat is nodig, omdat niet alleen criminaliteit maar zelfs terreur op de loer ligt.’

Bovendien riep ze op om de ‘trots op ons stadsie’ meer te laten zien. ‘We zijn misschien de kleinste onder de grote, maar zeker zoveel zijn we de grootste van alle kleine! Een unieke positie. En in veel zaken zijn we gewoon lekker wel heel erg de grootste. We hebben de grootste veiligheidsregio, de grootste gezondheidszorgregio, de grootste fietsenstalling wereldwijd. We zijn het centrum van Nederland. Laten we ons ernaar gedragen.’

Dijksma verruilde woensdag haar wethouderspost in Amsterdam voor de burgemeestersfunctie in Utrecht. Zij volgt hiermee Jan van Zanen op die naar Den Haag vertrok.