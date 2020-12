Denemarken met de feestdagen in volledige lockdown

Denemarken gaat met de kerst in een volledige lockdown om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Premier Mette Frederiksen kondigde aan dat vanaf donderdag winkelcentra in het land sluiten. De rest van de winkels, met uitzondering van levensmiddelenwinkels en apotheken, moet tussen 25 december en 3 januari de deuren dichthouden.

‘Onze gezondheidszorg staat onder druk”, zei Frederiksen. ‘We moeten nu ingrijpen.’ Ze verwacht dat de pandemie de komende maanden het hoogtepunt bereikt.

Denemarken voerde eerder deze week al beperkingen voor heel het land in, die tot dan alleen in delen van het land golden. Zo zijn de horeca en sportfaciliteiten overal al gesloten.

In Denemarken werden in de afgelopen 24 uur bijna 3700 nieuwe besmettingen geregistreerd. 54 mensen zijn sinds dinsdag met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Daardoor liggen er nu 493 Denen met het coronavirus in het ziekenhuis.