Duitsland weert Huawei niet van 5G-netwerken

Duitsland is niet van plan om het Chinese technologiebedrijf Huawei per definitie te weren van zijn 5G-netwerken. In een nieuw wetsvoorstel, waaraan Duitse ministers woensdag de laatste hand legden, is sprake van strenge veiligheidscriteria en de mogelijkheid tot uitsluiten van een bedrijf. Maar het gebruik van technologie van Huawei zou volgens de nieuwe regels nog wel mogelijk zijn.