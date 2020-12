Tot levenslang voor handlangers aanslagplegers Charlie Hebdo

Veertien medeplichtigen van de aanslagen begin 2015 op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo en een koosjere supermarkt zijn veroordeeld tot celstraffen van levenslang tot vier jaar. De drie hoofddaders van de radicaalislamitische terreur waren kort na de aanslagen door de politie doodgeschoten.

De aanslagen, met name die tegen de redactie van het blad, leidde tot een golf van verontwaardiging en protesten in binnen- en buitenland. Bij Charlie Hebdo werden twaalf mensen gedood. In totaal vielen er zeventien doden.

Van de veertien veroordeelden zijn er drie nog steeds voortvluchtig.