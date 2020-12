Suriname verscherpt maatregelen na stijging coronabesmettingen

In Suriname zijn de coronamaatregelen woensdag opnieuw verzwaard. Dit is nodig om het snel stijgende aantal besmettingen de kop in te drukken, aldus de regering. Maandag besloot de regering al om de avondklok en het samenscholingsverbod aan te scherpen. Dinsdag waren er 26 nieuwe gevallen, terwijl er in het afgelopen weekend 25 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin vindt het belangrijk om snel te handelen zodra het aantal positieve gevallen opvallend stijgt. Daarom heeft de regering besloten met ingang van woensdag het uitgaansverbod in het weekend vanaf 19.00 uur tot 05.00 uur te laten gelden. Op de andere dagen gaat het om 21.00 uur in. De afgelopen weken, toen het aantal besmettingen per dag nog op een hand te tellen was, mochten de Surinamers tot 23.00 uur op straat.

Een andere maatregel is dat alle evenementen voorlopig zijn opgeschort. Restaurants mogen alleen open zijn voor het afhalen van eten. Het aantal vluchten van en naar Nederland was al beperkt en staat nog op twee per week.

De regering zal de controle op het uitgaans- en samenscholingsverbod opvoeren. Ook komen er controles op de wegen van en naar gebieden waar goud wordt gewonnen. Een deel van de besmettingen van de afgelopen dagen werd vastgesteld bij Braziliaanse goudzoekers. De regering is ook van plan de verplichte thuisquarantaine scherper te controleren. Dit speelt vooral bij reizigers die voor de feestdagen vanuit Nederland naar Suriname zijn gekomen. Zij zijn verplicht zeven dagen in quarantaine te gaan. De autoriteiten worstelen echter al maanden met het probleem van de controle hierop.