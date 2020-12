Wall Street begint met kleine uitslagen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. De hoop op een snelle deal over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie blijft de gemoederen bezighouden. Verder zijn de markten in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, terwijl ook tegenvallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen worden verwerkt.