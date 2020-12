Merkel wijst extra belasting vermogenden om coronacrisis af

Bondskanselier Merkel vindt dat er geen extra belastingen mogen komen voor vermogenden om de coronauitgaven te helpen betalen. ‘We willen geen extra heffingen op eigendom, maar het belangrijkste is dat we (economische) groei creëren”, zei Merkel woensdag. Volgens haar genereert groei extra inkomsten en dat is de kernstrategie van de regering. Ze zei ook dat die niet op sociale uitkeringen gaat bezuinigen.

De kosten van de door de regering-Merkel gekozen manier om het gevreesde coronavirus te bestrijden zijn gigantisch. Het land is woensdag weer in een strenge lockdown geplaatst die tot zeker 10 januari duurt. De kerstperiode is bijvoorbeeld voor veel ondernemingen zoals de detailhandel de belangrijkste tijd van het jaar. In Duitsland wordt er dan normaal ruim 100 miljard euro omgezet. De regering laat ondernemingen sluiten en keert dan geld uit om verlies te dekken, maar waarnemers vrezen dat veel bedrijven niet meer in staat zijn volgend jaar te heropenen.

Duitsland maakt veel ‘coronakosten’ door meer werkloosheid, het aangaan van leningen, de aanschaf en distributie van vaccins, het wegvallen van economische activiteiten en allerlei steunprogramma’s. Nog voor de huidige lockdown schatten Duitse media al dat het land 1500 miljard euro kwijt zal zijn aan dit coronabeleid. De Deutsche Bank vreesde eerder dit jaar dat het land voor de coronauitgaven de grootste rekening ooit gepresenteerd krijgt van mogelijk 1900 miljard. Het zou duurder kunnen worden dan wat de samenvoeging van de DDR bij de rest van Duitsland heeft gekost.