Man (71) in Hollands Kroon opgepakt voor bezit van 100 vuurwapens

De politie heeft in een plaats binnen de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon een 71-jarige man aangehouden voor het bezit van een grote collectie vuurwapens en munitie. In de woning van de man vond de politie dinsdag 30 geweren en 70 pistolen en revolvers.

Het zijn volgens de politie niet allemaal nieuwe wapens, maar het grootste deel is nog te gebruiken. De wapens worden nog onderzocht en ook waar ze vandaan komen. De politie nam verder verschillende soorten munitie in beslag. ‘Het is echt een bijzondere vondst”, aldus een woordvoerder. ‘Zoveel wapens in één keer, dat treffen we niet vaak aan.’

De politie kwam de vondst op het spoor na een melding. Daarover wil de woordvoerder nog niets kwijt. Ook in welke plaats de man is aangehouden, kan de politie vanwege privacyredenen woensdag niet zeggen.