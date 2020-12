‘Jumbo gebruikt geen gezichtsherkenning in winkels’

Jumbo gebruikt geen gezichtsherkenning in de supermarkten. ‘Dat is geen beleid en dat is het ook nooit geweest”, laat de supermarktketen weten. De Autoriteit Persoonsgegevens had een Jumbo-filiaal in Alphen aan den Rijn een officiële waarschuwing gegeven, omdat het bezoekers vorig jaar filmde om mensen met een winkelverbod te herkennen.

Volgens Jumbo ging het om een zelfstandige proef door de ondernemer die de vestiging runt. De Alphense supermarkt heeft laten weten dat de gezichtsherkenning niet meer in gebruik wordt genomen.

De Jumbo-supermarkt in Alphen aan den Rijn had bij de ingang een camera opgehangen die gekoppeld was aan een systeem voor gezichtsherkenning. Bij elke bezoeker keek dat systeem of het gezicht voorkwam in een databank van mensen met een winkelverbod. Zo wilde de winkel dieven tegenhouden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens, die controleert of organisaties zich houden aan de privacyregels, mag dat niet zomaar. Mensen moeten toestemming hebben gegeven om te worden gefilmd, of er moet een groot belang zijn, groter dan het voorkomen van winkeldiefstal.