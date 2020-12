Dijksma: timing beroerd, maar belangrijke dingen geagendeerd

In de Amsterdamse gemeenteraad heeft PvdA-wethouder Sharon Dijksma (49, verkeer en vervoer) afscheid genomen. Ze wordt burgemeester van Utrecht, als opvolger van Jan van Zanen die nu de ambtsketen draagt in Den Haag.

‘Het is een beroerde timing om weg te gaan. Maar in die 2,5 jaar hebben we wel dingen neergezet en die gaan ook niet meer van de agenda af”, zei de vertrekkende wethouder in een afscheidsspeech. Dijksma had zware en kostbare onderwerpen in haar portefeuille, zoals het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp, de grootscheepse renovatie van bruggen en kades (geen ‘sexy’ onderwerp, zei ze daarover, maar wel essentieel) en het autoluw maken van Amsterdam.

In haar dankwoord noemde Dijksma het ‘heel bijzonder’ dat ze in haar nieuwe functie als burgemeester van de vierde stad van Nederland goed zal blijven samenwerken met Halsema. ‘Het wordt steeds minder een mannenbolwerk. Daar verheug ik me op.’ Ze bedankte burgemeester Femke Halsema, de raad en het college in warme woorden voor de samenwerking en zei ‘iets van het gogme en de branie van Amsterdam’ te zullen meenemen in haar nieuwe baan.

Stille bulldozer

Halsema stond op haar beurt stil bij de bijnaam ‘stille bulldozer’, die Dijksma’s energie, vastberadenheid en inzet haar opleverden. Halsema: ‘Ik zag een wethouder die hoogzwanger achter het spreekgestoelte stond om het ingewikkelde dossier van het Afval Energie Bedrijf toe te lichten. Ik was geïmponeerd, maar ook bezorgd en ontroerd”, zei Halsema. ‘In die 2,5 jaar heb je ongelooflijk veel in gang gezet, en tussendoor ook nog een nieuwe Amsterdammer op de wereld gezet.’ Dijksma beviel eind vorig jaar op 48-jarige leeftijd van een dochtertje.

Sharon Dijksma wordt woensdagavond geïnstalleerd als burgemeester van Utrecht. Donderdag is haar eerste werkdag.

PvdA-prominent Dijksma heeft een lange staat van dienst. Ze begon haar politieke loopbaan in 1992 bij de Jonge Socialisten. In 1994 maakte ze haar entree als toen jongste Kamerlid ooit. Tussen 2007 en 2017 was ze drie keer staatssecretaris, in twee kabinetten. In 2018 verruilde ze haar Kamerzetel voor het wethouderschap in Amsterdam.