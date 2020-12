HEMA sluit vanaf donderdag alle winkels

Winkelketen HEMA sluit vanaf donderdag alsnog alle filialen. Eerder wilde HEMA zijn winkels nog openhouden voor eten en drinken en andere essentiële producten, om ondersteuning te bieden aan supermarkten en drogisterijen.

‘Vanwege de onduidelijkheid in de regelgeving van de overheid is gebleken dat dit niet leidt tot het gewenste resultaat”, laat HEMA nu weten in een verklaring. De keten betreurt naar eigen zeggen de onduidelijke regelgeving en de wijzigingen die door het kabinet zijn gemaakt.