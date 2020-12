Nederlandse hacker Twitteraccount Trump niet strafbaar

De Nederlander logde afgelopen oktober in op het account van Trump - @realdonaldtrump - en bracht zijn hack zelf naar buiten. Hij verklaarde later bij de politie dat hij de sterkte van het wachtwoord had onderzocht, omdat er ‘grote belangen mee gemoeid waren wanneer dit Twitter-account zo kort voor de presidentsverkiezingen zou kunnen worden overgenomen”. Met zeven pogingen had hij het wachtwoord goed, zei Gevers eerder al. Trump zou het wachtwoord ‘maga2020!’ hebben gebruikt, een verwijzing naar zijn campagneslogan Make America Great Again.

In Nederland is hacken strafbaar. Bijzondere omstandigheden, in de praktijk ook wel ‘responsible disclosure’ genoemd, kunnen maken dat de strafbaarheid vervalt, laat het OM weten. Het OM gaat er vanuit dat de hacker echt is binnengedrongen in het Twitter-account van Trump, maar daarbij heeft voldaan aan de criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld om als ethisch hacker vrijuit te gaan.

Het Witte Huis heeft het inloggen destijds ontkend en ook Twitter gaf aan geen bewijs te hebben gezien van een login van buiten.