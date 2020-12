Onderzoek: jonge slachtoffers mensenhandel blijven onder de radar

Jeugdhulpverleners hebben nog altijd te weinig zicht op mensenhandel en uitbuiting van minderjarigen. Die conclusie trekken diverse organisaties in de sector, waaronder het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha), Jeugdzorg Nederland en onderzoekers van Tilburg University. ‘Het verschil tussen het aantal geschatte en daadwerkelijk gerapporteerde slachtoffers is groot. Daardoor krijgt deze groep waarschijnlijk niet de hulp die ze nodig heeft”, signaleren ze in een rapport.