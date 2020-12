Alternatieve behandelaars vol onbegrip over gedwongen sluiting

De brancheorganisatie zegt dat ‘soortgelijke contactberoepen in de bewegingszorg’ wel blijven toegestaan. Dat de circa 300 Nederlandse chiropractors voorlopig het werk moeten staken, vinden ze ‘met name verdrietig voor de patiënten die nu minstens een maand verstoken blijven van onze zorg, waar juist nu zoveel behoefte aan is”.

Ook de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur zeggen de gedwongen sluiting te betreuren. ‘Achter de schermen wordt alles in het werk gesteld om dit ongedaan te maken”, meldt de NVO. Ook de acupuncturisten gaan er ‘alles aan doen’ om hun praktijken weer open te krijgen.

Beweging

Het kabinet heeft bepaald dat de (para)medische zorg gewoon mag doorgaan tijdens de lockdown. Fysiotherapeuten zijn bijvoorbeeld nog aan het werk. Hun beroep is officieel erkend. Chiropractie, osteopathie en acupunctuur zijn alternatieve geneeswijzen en daarvoor maakt het kabinet geen uitzonderingen. Van deze therapieën is volgens de standaard die de overheid hanteert niet wetenschappelijk bewezen dat ze echt werken. Er maken wel veel mensen gebruik van.

De chiropractors laten weten dat ze de afgelopen tijd een stuk meer mensen zagen met rug- en nekklachten. Dat heeft alles te maken met langdurig thuiswerken.

‘Te weinig beweging en te weinig pauzes, maar ook een vaak ongeschikte werkplek en nauwelijks sociale contacten leiden vaak tot forse klachten”, zegt NCA-voorzitter Gitte Tønner. Zij adviseert mensen in het algemeen om meer te bewegen en minder te appen of sms’en. ‘Mijn advies is: ga weer meer bellen met collega’s, vrienden en familie. Je kunt bewegen als je belt en bent niet constant aan het typen. En misschien wel het allerbelangrijkste: het menselijke contact is warmer en indringender aan de telefoon.’