Oproep Europese Commissie: tegelijk beginnen met inenten in EU

De landen van de Europese Unie zouden tegelijkertijd moeten beginnen met het inenten van hun bevolking tegen het coronavirus, vindt de Europese Commissie. ‘Laten we op dezelfde dag beginnen, zoals we ook eensgezind door deze pandemie zijn gekomen”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen.

Er is eindelijk goed nieuws, constateerde Von der Leyen verheugd in het Europees Parlement. ‘Binnen een week zal het eerste vaccin worden goedgekeurd, zodat de inenting onmiddellijk kan beginnen.’ Die ‘enorme klus’ zou de EU gezamenlijk moeten aanvangen, vindt de Commissievoorzitter. ‘Laten we de uitroeiing van dit vreselijke virus samen en verenigd starten.’

Het goede nieuws over de aanstaande goedkeuring van het Pfizer-vaccin betekent niet dat het einde van de coronacrisis al in zicht is, waarschuwde Von der Leyen. ‘Maar we hebben weer de mogelijkheid om er wat aan te doen, we hebben hoop.’