Radio 538 zamelt 77.482 voedselpakketten in voor voedselbank

Dane, ook ambassadeur van de voedselbank, is verrast door het aantal. "Dit is echt boven verwachting, ik had gedacht dat dit ongeveer de eindstand zou zijn. Het is voor het eerst dat we deze actie doen en het is geweldig om te zien dat het zo leeft onder onze luisteraars, iedereen wil graag helpen. We gaan nog de hele week door, want het is keihard nodig, juist nu. Hopelijk kunnen we op deze manier nog meer gezinnen helpen."

De radiozender staat sinds maandag in het teken van de voedselbank. Met verschillende acties wordt zo veel mogelijk geld opgehaald. Zo kunnen luisteraars tegen betaling een plaatje aanvragen. De eindstand van Missie 538 wordt vrijdag om 17.00 uur bekendgemaakt.