Winkels Action en Wibra toch open voor essentiële waren

De ruim vierhonderd winkels van Action in Nederland openen vanaf woensdagmiddag weer hun deuren voor klanten. Branchegenoot Wibra wil op hetzelfde moment ook open. Klanten kunnen bij de budgetketens uitsluitend terecht voor producten die als essentieel worden beschouwd, zoals schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten en etenswaren.

Action verklaart ondanks de maandag afgekondigde lockdown open te mogen, omdat ongeveer 40 procent van de omzet behaald wordt met essentieel geachte artikelen. De overheid hanteert die grens van 30 procent omzet uit bijvoorbeeld voedingsmiddelen, wc-papier en zeep, voor het wel of niet moeten sluiten van winkels.

Alleen het deel met essentiële producten van winkels mag dan open blijven. Action, dat ook veel non-foodartikelen verkoopt, zal de overige producten uit het assortiment afschermen. Volgens een woordvoerster kunnen filialen artikelen uit deze categorie ook niet stiekem verkopen, omdat ze niet te scannen zijn in kassasystemen.

Wibra

Wibra meldde deze week aan zijn personeel ook te mikken op een gedeeltelijke heropening op woensdag, blijkt uit een intern bericht dat ANP heeft ingezien. Afdelingen met diervoeding, etenswaren, schoonmaakmiddelen mogen openblijven, de rest wordt afgeschermd. Een woordvoerder van Wibra was niet direct beschikbaar voor commentaar.

Dat veel winkels ondanks de sterke toename van het aantal coronabesmettingen toch weer opengaan, leidt tot bezorgdheid bij vakbond FNV. Bestuurder Linda Vermeulen zegt veel berichten te krijgen van winkelmedewerkers die zich zorgen maken om de gezondheidssituatie.

FNV was ook voor de bekendmaking van de winkelsluitingen kritisch op de opstelling van grote ketens, die volgens de vakbond niet genoeg deden om werknemers voor coronabesmettingen te behoeden. "Maar winkelketens gaan nu gewoon door zoals ze al deden", zegt Vermeulen. "De grootste zorg is het coronavirus. We zouden met z'n allen maatregelen nemen om het virus achter ons te laten."