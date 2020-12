Britse prijzen voor Srebrenica-film met Nederlandse acteurs

De Bosnische film Quo vadis, Aida?, met daarin onder meer de Nederlandse acteurs Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga, is in de prijzen gevallen tijdens de London Film Week die afgelopen week plaatsvond. Het drama over de val van het Bosnische Srebrenica won de awards voor beste film, regisseur (Jasmila Žbanić) en actrice (Jasna Djuricic). Dat heeft coproducent N279 Entertainment woensdag bekendgemaakt.