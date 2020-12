Canadese kritiek op onderzoek naar vliegramp bij Teheran

Iran heeft het neerhalen van een passagiersvliegtuig niet goed genoeg onderzocht en veel vragen blijven onbeantwoord. Dat staat in een Canadees rapport over de vliegramp met 176 doden bij de Iraanse hoofdstad Teheran.

De Iraanse luchtverdediging schoot in januari een Boeing 737 uit de lucht van Ukraine International Airlines. De mensen aan boord kwamen uit Oekraïne, Iran, Canada, Afghanistan, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Geen van de passagiers of bemanningsleden overleefde het drama.

De Iraanse autoriteiten hebben melding gemaakt van een ‘menselijke fout’ in de aanloop naar het neerhalen van het toestel. De Canadese oud-minister Ralph Goodale, die is aangesteld door de regering, waarschuwt nu in zijn rapport dat het Iraanse onderzoek niet ‘onafhankelijk, objectief of transparant’ genoeg is.

Spanning

In de periode voor het neerhalen van het toestel was de spanning in de regio flink opgelopen. Iran had als vergeldingsactie raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in Irak. De Verenigde Staten hadden daar de invloedrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood.

Goodale zegt dat Iran moet ophelderen hoe het de risico’s voor de burgerluchtvaart destijds heeft ingeschat en waarom het luchtruim niet is gesloten. Ook zegt dat hij dat meer duidelijkheid moet komen over waarom precies is besloten het passagiersvliegtuig uit de lucht te schieten.