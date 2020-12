Beëdiging Sharon Dijksma met beperkt aantal mensen

Sharon Dijksma wordt woensdagavond beëdigd als de nieuwe burgemeester van Utrecht. Bij deze ceremonie mag door de aangescherpte coronamaatregelen slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Dijksma (PvdA) was de laatste jaren wethouder Verkeer en Vervoer in Amsterdam.

De buitengewone raadsvergadering zou in TivoliVredenburg plaatsvinden, maar is weer verplaatst naar de raadszaal van het stadhuis. Ook staat er voor onder andere media in de hal van het stadhuis een groot scherm. Een breder publiek kan de vergadering digitaal volgen.

Dijksma volgt Jan van Zanen op, die deze zomer naar Den Haag vertrok. Peter den Oudsten nam de functie tijdelijk waar. Hij gaf de gemeenteraad in een afscheidsbrief mee de drugsproblematiek in Utrecht veel hoger op de politieke agenda te zetten. ‘Neem de georganiseerde criminaliteit serieus. Het is een urgent probleem. Er gaan miljarden in om en Utrecht lijdt er onzichtbaar onder. Zorg dat u de criminele netwerken en verdienmodellen verstoort. Wees niet naïef.’

Ook waarschuwt hij de ‘fijne, warme raad’ voor de ‘bureaucratie die naar binnen sluipt”. ‘U komt aan het uitzetten van beleid nauwelijks toe. Ik heb in Utrecht gezien wat ook in andere steden gebeurt, het systeem dreigt vast te lopen. Ik wens u toe dat u fundamenteel nadenkt over de organisatie van het raadswerk en meer tijd neemt om vanuit de samenleving te opereren”, zo schrijft hij.