Biden wil voormalig concurrent Buttigieg als transportminister

De verkozen Amerikaanse president Joe Biden wil Pete Buttigieg, zijn tegenstander in de Democratische voorverkiezingen afgelopen voorjaar, aanstellen als transportminister, melden bronnen aan persbureau Reuters. Het nieuws is bevestigd door het kantoor van Bidens transitieteam.

Buttigieg (38), een voormalige burgemeester in de staat Indiana, heeft nog nooit een functie gehad bij de federale overheid in Washington. Nadat hij in maart de handdoek in de ring had gegooid, heeft hij Biden veel steun geboden. Ook hielp hij aankomend vicepresident Kamala Harris zich voor te bereiden op haar debat met Trumps vicepresident Mike Pence, de voormalige gouverneur van Buttigiegs staat Indiana.

Eerder werd gemeld dat Biden zou overwegen Buttigieg, de eerste openlijk homoseksuele presidentskandidaat bij de Democraten, te benoemen tot ambassadeur in China.

Nieuwssite Politico meldde later op dinsdag dat Biden overweegt om Jennifer Granholm te benoemen tot minister van Energie. Granholm (61) was acht jaar lang gouverneur van de staat Michigan en diende daarvoor vier jaar lang als minister van Justitie en hoofdaanklager van die staat. Als gouverneur is ze geprezen voor haar beleid om de energiemarkt in de staat te verduurzamen. Voordat Barack Obama in 2009 aantrad als president was Granholm lid van zijn transitieteam.

Voor de post van minister van Binnenlandse Zaken wil Biden het lid van het Huis van Afgevaardigden Deb Haaland, stellen drie bronnen. De roep richting Biden om de parlementariër uit de staat New Mexico tot minister van Binnenlandse Zaken te benoemen, klinkt sterk de laatste weken, schreef The Washington Post.

Haalands benoeming zou een grote symbolische waarde hebben omdat ze van inheemse afkomst is en omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken grotendeels gaat over de betrekkingen met de indianenvolkeren, en het beheer van federaal land en nationale parken. De inheemse stem speelde een grote rol in Bidens verkiezingsoverwinning in de zuidwestelijke staat Arizona.