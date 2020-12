‘Biden wil Buttigieg als transportminister’

Buttigieg (38), een voormalige burgemeester in de staat Indiana, heeft nog nooit een functie gehad bij de federale overheid in Washington. Nadat hij in maart de handdoek in de ring had gegooid, heeft hij Biden veel steun geboden. Ook hielp hij aankomend vicepresident Kamala Harris zich voor te bereiden op haar debat met Trumps vicepresident Mike Pence, de voormalige gouverneur van Buttigiegs staat Indiana.

Eerder werd gemeld dat Biden zou overwegen Buttigieg, de eerste openlijk homoseksuele presidentskandidaat bij de Democraten, te benoemen tot ambassadeur in China.