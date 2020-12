Ook in week voor kerst ‘s avonds verbod op verkoop alcohol

De supermarkten mogen ook in de dagen voor Kerstmis geen alcohol verkopen in de avonduren. Daar hadden ze wel om gevraagd, tot aan premier Rutte aan toe, laat branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) desgevraagd weten.

De branche denkt dat er door dat verbod juist meer druk komt op de andere uren dat supermarkten open zijn. ‘Ook het ouderenuurtje zorgt al voor wat meer drukte in andere uren.’ Supermarkten kondigden eerder aan in de dagen voor kerst langer open te willen blijven, in sommige gevallen tot middernacht. De toestemming daarvoor moet bij de gemeentes vandaan komen en die staan daar doorgaans welwillend tegenover, laat CBL weten.

Tijdens de lockdown is het ook nog altijd mogelijk voor consumenten om bij groothandels als Makro, Hanos en Sligro hun boodschappen te doen. ‘Zolang de horeca gesloten is, hebben we die extra ruimte gewoon nodig om de druk op de supermarkten te verlichten.’

Non-food verkopen

Supermarkten mogen overigens ook gedeeltelijk non-food verkopen, blijkt uit een lijst van de overheid. Minimaal 70 procent van een winkel moet gericht zijn op essentiële producten zoals voeding, drogisterij-artikelen en diervoeding. Als minimaal 30 procent van de omzet van de omzet van een winkel uit die groepen essentiële producten komt, dan mag dat deel van de winkel openblijven. Zo mag bijvoorbeeld de HEMA wel voedsel en baby-artikelen verkopen, maar geen kleding, huishoudartikelen en make-up.

Branchevereniging voor de non-food winkelsector INretail is blij met de duidelijkheid. ‘Het liefst zien we alle winkels natuurlijk open, maar we denken dat voor nu een balans is gevonden in duidelijkheid en wat fair is naar winkels die vanwege de lockdown gesloten moeten blijven.’