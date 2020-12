‘Eerst nog stappen zetten om te kunnen vaccineren’

‘Het levert wel tijdswinst op, maar we moeten nog een aantal stappen zetten voordat we kunnen gaan vaccineren. En die zijn nog niet allemaal gezet als het EMA eerder komt”, aldus de zegsvrouw.

Hoeveel dagen precies eerder begonnen kan worden met inenten is volgens haar nog niet te zeggen. ‘Iedereen zet alles op alles om zo snel mogelijk verantwoord van start te gaan, maar de vaccinatie van Nederland staat of valt niet met twee of drie dagen eerder beginnen, maar wel met een veilig en zorgvuldig verloop.’

Inrichten van locaties

De koepelorganisatie gaf eerder aan dat er nog een aantal zaken geregeld moeten worden om te kunnen gaan vaccineren. Het ging onder andere om het inrichten van locaties, het aannemen en opleiden van mensen en het op orde krijgen van de ict.

De EMA wil op 21 december een besluit nemen over de toelating van het eerste coronavaccin in de Europese Unie. Het bureau had tot nog toe 29 december aangehouden als uiterlijke datum voor het zwaarwegende advies over het vaccin.