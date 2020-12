Primera-winkels alleen open voor post- en bankzaken

De Primera-winkels gaan alleen open voor postale en bancaire zaken. Dat maakte de onderneming bekend. Het was lange tijd onduidelijk of het bedrijf vanwege de maandag aangekondigde sluiting van alle niet-essentiële winkels ook andere zaken mocht verkopen. Dat is dus niet zo.

Dit betekent concreet dat klanten bij de PostNL- of DHL-servicepunten in de Primera-winkels terecht kunnen voor het versturen en ontvangen van brieven en postpakketten en het kopen van postzegels. Ook zijn enkele winkels met een ING-servicepunt open.

Mogelijk biedt Primera lokaal tijdelijk een bezorgservice aan. Het bedrijf had de Primera-ondernemers al geadviseerd om, zo lang niet duidelijk was of de winkels open mochten, de deuren gesloten te houden.

Primera zette eerder al vraagtekens bij het beleid vanuit het kabinet. ‘Mensen mogen wel hun tabak, oudejaarsloten en tijdschriften bij de supermarkten kopen, maar niet in onze winkels, terwijl we wel open mogen blijven. We weten dat iedereen spreekt voor zijn eigen parochie. Maar nu komen mensen dan in onze winkels een pakje halen en gaan daarna naar de overkant om in de supermarkt sigaretten te kopen. Dat is toch niet te verkopen en dat leidt ook tot veel onduidelijkheid. Als wij wel tabak en loten mogen verkopen, zouden we juist ook de supermarkten kunnen ontlasten. Daar is het al druk genoeg”, aldus een woordvoerder van Primera.