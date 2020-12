India wordt eerste grote reisdoel Britse premier na brexit

De Britse premier Boris Johnson gaat komende maand op bezoek in India. Het wordt de eerste grote buitenlandse reis van de in juli 2019 aangetreden eerste minister en ook de eerste na het Britse vertrek uit de Europese Unie. Formeel stapte het koninkrijk begin dit jaar al uit de unie, maar in de praktijk gebeurt dat na de overgangsfase die op 31 december eindigt.

Johnson wil volgens zijn medewerkers in Downing Street het commerciële partnerschap met India versterken en ook meer samenwerken ten aanzien van klimaatproblemen, op het gebied van defensie, en in gezondheidszorg. Johnson is uitgenodigd door zijn Indiase collega Narendra Modi.

Volgens Britse cijfers zijn de goede handelsbetrekkingen met India goed voor een half miljoen banen in het (eigen) land. Op het gebied van de gezondheidszorg speelt India mondiaal ook een vooraanstaande rol met de productie van naar schatting meer dan de helft van alle vaccins tegen het gevreesde coronavirus. Het land gaat meer dan een miljard doses maken van het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford. De productie zal in het West-Indiase Poona (ook Puna gespeld) door het Serum Institute of India ter hand worden genomen.

Johnson zal ook de parade op de nationale feestdag van India bijwonen op 26 januari, de Dag van de Republiek. Het dan 70 jaar geleden dat de grondwet van India van kracht werd en het land een republiek werd. De grondwet verving de Britse Wet op de Regering van India die uit 1935 stamde. Het land werd in 1947 onafhankelijk van het Britse Rijk, maar had toen nog geen grondwet en geen eigen staatshoofd. Het is pas de tweede keer dat een Britse premier de nationale feestdag in New Delhi bijwoont. De eerste keer was dat John Major, in 1993.