Halsema roept Amsterdammers op elkaar door lockdown te helpen

Burgemeester Femke Halsema roept Amsterdammers op elkaar door de komende lockdown te helpen. Dat deed ze in een videoboodschap aan alle inwoners van de hoofdstad.

‘We kunnen niet verhinderen dat december donkerder wordt dan we dachten. En daarom roep ik u op om elkaar en Amsterdam te helpen door deze weken te komen. Door de maatregelen te volgen, door op uzelf en uw omgeving te passen. Op die eenzame buurvrouw of die vriend die schulden heeft”, aldus de burgemeester. ‘En laten we als ouders extra geduld hebben met onze pubers en jongeren. Ze moed inspreken, zodat ze weten dat aan het einde van deze lange, saaie en vaak eenzame dagen echt een vrije en vrolijke toekomst lonkt.’

Halsema vroeg verder ‘de mensen te eren die al maanden voor ons aan het werk zijn”, zoals de politie, de handhavers, buschauffeurs, zorgpersoneel, vrijwilligers. ‘Laten we ze behandelen als de helden die ze zijn.’

Eerder liet de Amsterdamse burgemeester al weten dat ze achter de door het kabinet aangekondigde extra coronamaatregelen staat. De gemeente komt nog met een handhavingsstrategie die duidelijk moet maken of handhavers eerst nog waarschuwen bij het overtreden van de coronaregels, of direct overgaan tot het uitdelen van een boete.