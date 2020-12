Schaakrubriek: Een impuls aan het schaken door meisjes, moeders en oma’s

Het was haast onvermijdelijk en te verwachten: op de voorpagina van het decembernummer van CHESS staat een foto van Anya Taylor Joy, de hoofdrolspeelster in The Queen’s Gambit, een hype op Netflix. ‘De schaakspellen zijn niet aan te slepen’, vertelde een winkelier, voer voor psychologen.

Het lijkt Fischer-Spasski 1972 wel. Maar het is in ieder geval te hopen dat in betere tijden ook de schaakclubs hier iets van merken. Overigens moet worden toegegeven dat de serie, dankzij ook adviezen van Kasparov, geen echte blunders heeft. Al is het verhaal wat onwaarschijnlijk. Ook met de getoonde partijen is niets mis.

Terug naar CHESS: gebruikelijke rubrieken die we niet graag zouden missen, zoals de diagrammen, oplopend in moeilijkheidsgraad, waarbij de lezer de goede zetten moet vinden. De rubriek van Daniel King ‘How good is your chess’, waarbij ook de lezer mee moet spelen. Studies die opgelost moeten worden. Kortom, genoeg activiteiten tijdens de lockdown. Boekbesprekingen, zodat men weet wat ..

