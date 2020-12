Japanse ruimtesonde nam ook gas mee naar de aarde

Een Japanse capsule die begin deze maand monsters van een asteroïde naar de aarde bracht, blijkt nog meer te hebben meegenomen. In het laadruim zit ook gas uit de ruimte. Het is de eerste keer dat zulke gassen op deze manier op aarde opduiken.

De sonde Hayabusa2 (Slechtvalk2) werd zes jaar geleden gelanceerd. Hij vloog naar de ruimterots Ryugu, die in een baan rond de zon draait. Daar haalde hij monsters van het oppervlak en de ondergrond en vloog daarmee terug naar de aarde. Begin december plofte de capsule zoals gepland in een uitgestrekte vlakte in het zuiden van Australië.

Na de landing werd het laadruim gescand. Daaruit bleek dat er gas in zat. De samenstelling daarvan kwam niet overeen met onze dampkring, dus het moest ergens anders vandaan komen. Het gas vervloog en de capsule werd overgebracht naar Japan, waar hetzelfde gas opnieuw werd aangetroffen. Dit wijst erop dat het gas voortkomt uit de stukjes grond van de asteroïde in het laadruim.

De grondmonsters aan boord zijn 4,6 miljard jaar oud. Ze kunnen wetenschappers meer leren over de geboorte van ons zonnestelsel en over het ontstaan van leven op aarde.