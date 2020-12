Verbod op No Surrender blijft van kracht

Motorclub No Surrender blijft verboden, zo heeft het gerechtshof in Leeuwarden dinsdag besloten. De rechters in hoger beroep vinden dat het gewelddadige karakter van No Surrender en een uitstraling van onaantastbaarheid angst aanwakkert in de maatschappij.

Het Openbaar Ministerie had om het verbod verzocht. De rechtbank in Assen legde dat in juni vorig jaar op. De motorclub ging vervolgens in hoger beroep.

Volgens het hof heerst er bij No Surrender een traditie van intimidatie en geweld, die naar buiten toe wordt bewaakt door een strikte zwijgplicht. De structuur en cultuur van No Surrender vergemakkelijkt volgens de rechters het plegen van geweldsmisdrijven en andere ernstige strafbare feiten. Het is kennelijk de bedoeling van No Surrender om zichzelf en haar leden als wetteloze bandieten buiten de maatschappelijke orde te plaatsen en angst te kweken, zo stelt het hof.

Het verbod geldt ook voor de chapters en brotherhoods van No Surrender. Volgens het hof omdat ze onder strikt toezicht staan van het centrale gezag van No Surrender.

No Surrender werd in 2013 door Klaas Otto in het leven geroepen.