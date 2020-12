‘Berlijn eist snelle goedkeuring coronavaccin door EMA’

Bondkanselier Merkel en haar ministerie van Gezondheid oefenen volgens de krant grote druk uit, omdat er veel besmettingen zijn vastgesteld en ook omdat BioNTech een Duitse farmaceut uit Mainz is. Het vaccin wordt al toegediend in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada. Het is ook goedgekeurd in Bahrein en Singapore.

Volgens de Duitse regering ‘rijzen er vragen over de daadkracht van de Europese Unie”, aldus Bild. Gezondheidsminister Jens Spahn zei maandag al dat Duitsland graag voor de kerst het vaccin goedgekeurd wil hebben, om voor het einde van het jaar te beginnen met vaccineren.

Het land van 83 miljoen inwoners gaat woensdag weer in een strenge lockdown tot zeker 10 januari. Het land telt op dit moment ongeveer 350.000 patiënten inclusief bijna 4700 kritieke gevallen. Dit jaar zijn bijna 23.000 sterfgevallen toegeschreven aan COVID-19.