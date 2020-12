Ook hof verbiedt Hells Angels

Het gerechtshof in Arnhem heeft het eerder door de rechtbank uitgesproken verbod op motorclub Hells Angels bevestigd. De activiteiten van de club zijn in strijd met de openbare orde, een verbod is noodzakelijk, oordeelt het hof.

De civiele zaak tegen de Angels is aangespannen door het Openbaar Ministerie en is onderdeel van een offensief van justitie tegen motorclubs in Nederland. De Hells Angels vormen met afstand de oudste motorclub in Nederland. De zaak van het OM was aangespannen tegen de wereldwijde Hells Angels Motorcycle Club (Hells Angels), Hells Angels Motorcycle Club Holland (Hells Angels Holland) en Hells Angels Motorcycle Corporation in Nederland.

Zowel wereldwijd als in Nederland zijn Hells Angels geregeld betrokken bij ernstige geweldsmisdrijven en wapenbezit, aldus het hof. Het gaat daarbij om een structurele situatie, die niet los kan worden gezien van de cultuur van geweld die bij Hells Angels bestaat. Een belang­rijke factor is het gewelddadige imago, zegt het hof, waarbij dat geweld op verschillende manieren wordt aangemoedigd en verheerlijkt.