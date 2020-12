OM: Samir A. steunde achttien IS-vrouwen in Syrië

Samir A. (34), die verdacht wordt van het financieren van terrorisme, heeft volgens het Openbaar Ministerie achttien IS-vrouwen financieel ondersteund of helpen ontsnappen uit kampen in Syrië. Veertien daarvan staan op de nationale sanctielijst terrorisme, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Rotterdam.

Het OM verdenkt de Rotterdammer van het geld inzamelen voor vrouwen en kinderen in IS-gebied. Sinds eind juni zit hij hiervoor vast. Volgens het OM heeft hij 50.000 euro laten opsturen door medeverdachte Fadi M. (32), die eveneens in juni werd aangehouden Deze man uit Vlaardingen heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het zogeheten hawala-bankieren en witwassen. Zijn voorlopige hechtenis is momenteel geschorst.

‘Als gevolg van het handelen van beide verdachten kunnen vrouwen die zijn afgereisd naar het gebied dat onder bewind stond van IS buiten het zicht van overheden terugkeren naar hun land van herkomst of zich vrij in Syrië bewegen, waardoor de kans bestaat dat ze zich opnieuw zullen aansluiten bij een terroristische organisatie”, zei de officier.

Samir A. is een voormalig lid van de Hofstadgroep. Hij is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor terrorisme, kwam in september 2013 vrij. De Hofstadgroep was een netwerk van radicaal-islamitische jongeren, waartoe A. behoorde. Ook Mohammed B., de moordenaar van cineast Theo van Gogh, werd tot de groep gerekend.