Japanse ‘Twitterkiller’ ter dood veroordeeld

Een man die in Japan via sociale media contact legde met jonge mensen die zelfmoord overwogen en ze vermoordde, is ter dood veroordeeld wegens meervoudige moord. De 30-jarige Takahiro Shiraishi, berucht geworden als de ‘Twitterkiller’, bekende in het proces dat hij negen mensen in de leeftijd van 15 tot 26 jaar heeft gedood. Hij voerde als rechtvaardiging aan dat ze dood wilden en dat hij ze hielp en er zo geen sprake van moord was.