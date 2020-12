‘Helft koopwoningen Nederland nog zonder energielabel’

Ruim de helft van de koopwoningen in Nederland heeft eind dit jaar nog geen definitief energielabel, meldt onderzoeksbureau Multiscope. De belangrijkste reden is dat mensen hun huis nog niet willen verkopen. Vanaf 1 januari wordt het bij een woningverkoop verplichte energielabel, dat laat zien hoe energiezuinig een huis is, stukken duurder dan het nu is.

Multiscope ondervroeg voor het onderzoek Duurzaam Wonen, over verduurzamingsmaatregelen zoals energiebesparing en isolatie, ruim 4000 Nederlanders. Een kwart van de ondervraagden, goed voor meer dan 1,1 miljoen huizenbezitters, weet niet of hun huis een definitief energielabel heeft. Bijna twee op de vijf ondervraagden (38 procent) zegt geen label te hebben. Een op de acht ondervraagden (12 procent) geeft wel aan het label nog dit jaar te willen aanvragen. Daarmee komt het aantal huiseigenaren zonder label uit op 2,5 miljoen mensen (55 procent), berekende Multiscope.

Volgens de onderzoekers is het energielabel onbekend en draagt het niet bij aan de verduurzaming van huizen in Nederland. Een op de vijf ondervraagden ziet het nut niet in van het energielabel of kent het überhaupt niet. Ook weten mensen niet hoe ze het label moeten aanvragen.

Kennis ontbreekt

Verder ontbreekt de kennis van huiseigenaren over de regels van het energielabel, zegt het onderzoeksbureau. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt niet bekend te zijn met de boete van 170 euro als er geen definitief energielabel is. Het merendeel van de ondervraagden zegt ook niet te weten dat de aanvraagprocedure verandert en de kosten hoger worden.

Het energielabel is verplicht bij het verkopen, verhuren en opleveren van huizen en appartementen. In 2015 gaf de overheid alle 5 miljoen huiseigenaren in Nederland een voorlopig label. Het definitieve label blijft tien jaar geldig en is aan te vragen op de website van de overheid. De aanvraag van een voorlopig energielabel is gratis, voor een definitief label betalen huiseigenaren nu nog alleen administratiekosten. Vanaf 1 januari 2021 moet een erkend deskundige langskomen voor een keuring. Dan kost een energielabel voor een eengezinswoning gemiddeld 190 euro, voor een appartement gemiddeld 100 euro.